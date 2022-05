E su La Repubblica si arriva a condannare Lavrov per la sua faccia

E alla fine ci siamo arrivati. Siamo arrivati alla deriva lombrosiana, alla criminalizzazione del nemico che va oltre la condanna delle sue azioni e delle sue parole, ma si innesta nella denigrazione del suo aspetto fisico, nella demonizzazione del suo volto.Succede oggi su uno dei più venduti quotidiani italiani, La Repubblica, nella risposta a una lettera al direttore. A rispondere è il noto giornalista Francesco Merlo, il quale si lancia in una condanna al ministro degli esteri russo Lavrov che si basa sul volto stesso del braccio destro di Putin.'Caro Merlo, questo Lavrov ha una faccia veramente cattiva che avrebbe eccitato Lombroso' - scrive il lettore. E il giornalista risponde così: 'Senza arrivare a Lombroso e alle sue pratiche razziste, è vero che le facce parlano. Sicuramente, quella del ministro russo è una faccia che benissimo esprime l’aggressività del potere.Le mascelle cadute, il ridere che sembra mordere, gli occhi stretti... Siamo arrivati a questo. Alla volontà di personificare il Male come se la bruttezza o la bellezza fossero espressioni dell'animo e non semplici involucri, del tutto indipendenti dalla profondità o dalla bassezza dell'animo che racchiudono.Le parole di Lavrov a Rete4 possono essere state profondamente criticabili, censurabili e pericolose, ma la grandezza degli occhi o il profilo delle mascelle di questo ministro russo non hanno nulla a che vedere con il giudizio politico, nè tanto meno umano. Dorian Gray era rimasto stupendo nonostante gli abissi nei quali era scivolato e il suo ritratto deturpato dai suoi peccati non era visibile a nessuno. Funziona così. Il Diavolo non ha le corna e la coda e Dio non ha gli occhi azzurri i lineamenti da tombeur de femmes.Viceversa giudicare le persone in base ai loro difetti fisici, in base al gusto estetico dell'osservatore, questo sì è male. Significa perdere l'umanità che si pretende di esportare, significa vendere odio gratuito e in fondo in trasformarsi in ciò che si vuole criticare. Basta forse guardarsi allo specchio e vedere il proprio riflesso per spaventarsi, per immaginare dietro a ogni ruga, un proprio vizio, un rimpianto o un rimorso del proprio passato? E' così banale dirlo. Fino a ieri, almeno, era così banale. Ma nella narrazione bellica che ha inondato i principali media italiani ormai vale tutto. Purtroppo.