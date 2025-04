Funivia Castellammare di Stabia: precipita cabina, 4 morti e un ferito grave

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Tragedia sulla funivia verso il Monte Faito, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Si è rotto un cavo e due cabine sono rimaste sospese in aria durante il percorso che dalla vetta della montagna porta alla stazione a valle. Dodici le persone in una cabina e cinque in un'altra. Dopo ore di angoscia, la notizia drammatica: la cabina a monte è precipitata: si contano quattro vittime, tra cui il macchinista, e un ferito grave. Salvi i passeggeri dell’altra cabina sospesa a valle. L’impianto, molto frequentato dai turisti, aveva riaperto al pubblico appena una settimana fa, dopo la pausa invernale.