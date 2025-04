Mattarella ricoverato in ospedale per intervento programmato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata in un ospedale della Capitale. A quanto si apprende da fonti del Quirinale, si tratta di un ricovero programmato che non desta alcuna preoccupazione. Il Presidente infatti ha lavorato tutto il giorno, ricevendo anche il presidente del Montenegro. Per il momento l’agenda del presidente non ha subito grandi modifiche, a conferma che non desta preoccupazione l’intervento programmato. Annullato solo l’appuntamento di domani per i Premi Leonardo 2025. Restano in agenda gli appuntamenti in vista del 25 aprile.

'Al Presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre'. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.