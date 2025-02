Elezioni in Germania: l'ultradestra raddoppia i voti e supera il 19%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla chiusura delle urne per le elezioni in Germania, i primi exit poll danno al primo posto la CDU con il 29%. Seguono AFD con il 19.5%, SPD al 16%, Verdi 13.5%, Die Linke all’8.5%. Appena al di sotto della soglia di sbarramento del 5% i liberali di FDP (4.9%) e BSW (4.7%).

'Un’elezione fantastica. Abbiamo fatto molto bene. Dagli exit poll, siamo l’unico partito ad aver raddoppiato i voti rispetto alle ultime elezioni. Noi siamo pronti ad essere coinvolti in una coalizione di governo per realizzare la volontà del popolo tedesco', sono state le prime parole della leader di Alternative Fur Deutschland, Alice Weidel, rivolgendosi ai suoi sostenitori dopo i primi exit poll che danno il partito di estrema destra secondo con il 19,5% dei consensi.