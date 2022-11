Polonia, smentito Zelensky: potrebbe essere missile di Kiev

“Improbabile” che il missile caduto ieri in territorio polacco, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, sia partito dalla Russia: lo ha detto il presidente americano Joe Biden, a Bali, in Indonesia, a margine del vertice del G20.In risposta alla domanda di un cronista, il capo di Stato ha fatto riferimento a “informazioni preliminari che contraddicono” la ricostruzione di una responsabilità diretta da parte di Mosca. Biden ha aggiunto che l’inchiesta sull’esplosione, che in Polonia ieri ha causato due morti, non è ancora conclusa. “Vedremo”, ha concluso il presidente americano.Il missile, che ieri ha provocato la morte di due persone, sarebbe stato lanciato dalla contraerea dell’Ucraina in risposta a un bombardamento russo: lo hanno riferito tre funzionari americani citati dall’agenzia di stampa Associated Press.I responsabili, coinvolti in un’inchiesta per l’accertamento dei fatti, hanno parlato chiedendo fosse mantenuto il loro anonimato.Smentita quindi la versione del presidente ucraino Zelensky secondo cui 'missili russi hanno colpito la Polonia, sul territorio del nostro paese amico, aggiungendo che più tempo la Russia si sentirà impunità, più minacce saranno per tutti coloro che potranno arrivare i missili russi. Questa è un'escalation molto significativa. Bisogna agire'.