Terremoto in Turchia, le vittime sono oltre 16mila

Sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite. Più di 298.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case

Il bilancio ufficiale del terremoto che il 6 febbraio ha colpito la Turchia e la Siria ha sorpassato i 16mila morti e sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite. Più di 298.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.

'Inizialmente ci sono stati problemi negli aeroporti e sulle strade, ma oggi le cose stanno diventando più facili e domani sarà ancora più facile - ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan commentando i problemi nella macchina dei soccorsi -. Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse. Lo Stato sta facendo il suo lavoro'.



Anche la squadra di soccorritori italiani, composta da vigili del fuoco, personale sanitario e della Protezione civile, è al lavoro in Turchia e ha già salvato due ragazzi in due diversi soccorsi in edifici crollati ad Antiochia. Uno dei due, un 23enne bloccato tra le macerie di una palazzina venuta giù, è stato recuperato dopo nove ore d’intervento dalle squadre Usar dei Vigili del fuoco. Le operazioni di salvataggio risultano, però, “estremamente complesse per le numerose scosse di assestamento”, scrivono i Vigili del fuoco in un tweet.





