4,3 miliardi ai comuni per aiutare le famiglie in crisi'

“Ho appena firmato un dpcm che dispone 4,3 miliardi di valore sul fondo di solidarietà dei comuni”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. “Con una ordinanza della Protezione civile aggiungiamo altri 400 milioni che destiniamo ai comuni da utilizzare per le persone che non hanno soldi per fare la spesa”. I soldi serviranno per creare buoni spesa e per gestire le consegne a domicilio per le persone che stanno attraversando maggiori difficoltà.

Nel giorno in cui l'Italia supera la soglia dei 10.000 morti per o per conseguenze legate al coronavirus, con questo provvedimento, afferma il Premier, diamo risorse subito ai comuni per aiutare le persone in difficoltà”.

'Questa misura sarà operativa subito da domani mattina e vorrei ringraziare il presidente dell’Anci Decaro” - ha affermato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri La priorità oggi è permettere ai nostri cittadini di sfamare i propri figli. Ci arrivano centinaia di richieste dalle famiglie”.



Scuola: ulteriore proroga della chiusura

“E’ chiaro che la sospensione dell’attività didattica proseguirà. Il termine è quello del 3 aprile ma ragionevolmente non c’è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie“.

“Stiamo lavorando per rafforzare misura dei 600 euro”.



Europa

“C’è un dibattito in corso. Quello che mi permetto di dire, e su questo sarò inflessibile, qui c’è un appuntamento con la storia e la Ue deve dimostrare che è all’altezza di questa chiamata della storia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.