Il 26 aprile ok ad aperture per ristoranti sport e spettacolo, ma all'aperto

Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto. E' questo il compromesso emerso al termine di oltre due ore di confronto tra governo ed organismi tecnici (la cosiddetta cabina di regia), sui provvedimenti anti-covid. Misure che il premier Draghi ha illustrato alle ore 15,30 in una conferenza stampa alla presenza del Ministro Speranza, al quale Draghi ha rinnovato la fiducia in risposta anche alle richieste di dimissioni arrivate sul fronte parlamentare. Ed è proprio il ministro Speranza che ha tracciato un piccole elenco di step delle riaperture che potrebbero seguire quelle del 26 aprile'Dal 15 di maggio le piscine all'aperto; dal 1 giugno le attività connesse alle palestre. Dal 1 luglio le attività di natura fieristica. È un percorso che ci consente di gestire una fase di transizione. Non sarebbe corretto indicare un giorno X in cui da un tratto scompare qualsiasi misura, serve un percorso di gradualità che ci consentirà di monitorare l'andamento'.'Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi', - ha poi specificato Draghi, senza soffermarsi in che cosa, questo pass, consisterà.