Boris Johnson si è dimesso: 'Serve un nuovo leader'

Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito durante una conferenza stampa a Downing Street. “E’ ora chiara la volontà dei deputati del Partito conservatore che ci sia un nuovo leader di partito e quindi un nuovo primo ministro. Il processo di scelta del nuovo leader dovrebbe iniziare ora”, ha aggiunto. Johnson si è detto “profondamente dispiaciuto di non essere riuscito a convincere Parlamento e il Partito conservatore a portare termine progetti iniziati”. “Voglio dire a milioni di persone che hanno votato per noi nel 2019, grazie per il mandato eccezionale che ci avete concesso. E’ stata la più ampia maggioranza di stampo conservatore”.

