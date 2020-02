Coronavirus, grave il 38enne di Codogno, ospedale bloccato

E' in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria, il trentottenne ricoverato all'ospedale di Codogno, nel comune di Lodi, risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Non è ancora stato definito con esattezza se l'uomo fosse tornato dalla Cina o, come pare, avesse cenato con un amico da poco tornato dalla Cina

'Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità', ha detto all'Ansa l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che l'italiano 'è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti'.