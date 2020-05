Decreto Rilancio: 25,6 miliardi per cassa integrazione e autonomi

'Vi posso assicurare che ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo di dover intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po' di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo cosi complesso'.Lo ha affermato ilin conferenza stampa sul Decreto Rilancio dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri.L'illustrazione del provvedimento è partita dai comparti nei quali saranno destinati la metà degli investimenti, 25,6 miliardi. Questo serviranno anche per finanziare la seconda mensilità del bonus da 600 euro e, in seconda battuta l'estensione ad una terza mensilità a chi rimarrà in maggiore difficoltà con una integrazione fino a 1000 euro. Cper le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione. Si tratta di due mensilità dai 400 agli 800 euro per famiglie che non accedono ad altri contributi, con Isee fino a 15.000 euro e che si trovano in difficoltà a causa delle emergenza.Il resto andrà a finanziare la cassa integrazione in deroga, basato su un 'sistema farraginoso, creato in periodo di non emergenza - ha affermato Conte - e che in parte ha provocato anche il ritardo nella distribuzione'.

'Ci sono 15-16 miliardi alle imprese - ha proseguito il premier - che verranno erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi. Tagliamo in pratica 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato' con lo stop alla rata Irap di giugno. Nel Dl Rilancio 'c'è il sostegno alla capitalizzazione delle pmi che contribuisce, con risorse pubbliche, sia a sostenere le perdite, sia ad affrontare uno dei nodi strutturali del nostro sistema produttivo, la scarsa capitalizzazione' ha affermato il Ministro allo sviluppo economico Gualtieri

Il governo promette contributo a fondo perduto per le imprese anche le più piccole, che abbiano registrato un calo di almeno il 33% nel periodo dell'emergenza. Contributi a fondo perduto da un minimo di 2000 ad un massimo di 40.000 euro. Interventi previsti anche per il pagamento degli affitti. Via l'Imu per albergatori e strutture ricettive, via la Tosap per le aziende che occupano suolo pubblico, e via acconto e saldo Irap per le grandi aziende.Sugli investimenti green si prevedono contributi e incentivi con sgravi fino al 110%.E' 'corposo' il pacchetto turismo nel decreto Rilancio, con un tax credit 'fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro. La prima rata Imu è abbonata per alberghi e stabilimenti balneari. Ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap anche grazie alla collaborazione con Anci. E c'è un occhio di attenzione per i nostri artisti'.

Ci sono poi 1,4 miliardi per università e ricerca e l'assunzione di 4000 nuovi ricercatori.

'Confidiamo di erogare gli ammortizzatori ancora più speditamente di come accaduto fino ad adesso. Non ci sono sfuggiti i ritardi e cerchiamo di rimediare' e poi Conte ha aggiunto che c'è 'per la sanità un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni'.

Ad illustrate il decreto in conferenza stampa, oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i Ministri Roberto Gualtieri (Economia e Finanze), Roberto Speranza (Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Teresa Bellanova (Politiche Agricole Alimentari e Forestali).





