Frecciarossa deraglia nel lodigiano, morti due macchinisti

Gravissimo incidente questa mattina all'alba sulla linea alta velocità all'altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi). Un treno ad alta velocità partito da Milano e diretto a Salerno (9595 Milano-Salerno) è deragliato nel comune di Ospedaletto Lodigiano, nei pressi del casello A1.

Due i morti, entrambi ferrovieri, 27 al momento i feriti stando a quanto riferito dalla Protezione civile. Pare che la motrice del Frecciarossa si sia staccata dal resto del treno urtando un carrello merci sui binari e percorrendo trecento metri fuori dalle rotaie. La circolazione sospesa sulla linea AV Milano - Bologna è ovviamente sospesa.

Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.