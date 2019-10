Il raid turco è iniziato, in Siria morti civili

Il raid turco in Siria è iniziato. Contro le forze curde nel nord-est della Siria si sono scagliati i jet da guerra. A confermare l'azione di guerra, su Twitter, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Azione confermata anche dalle fonti locali.L'offensiva ha provocato finora almeno 11 morti, di cui otto civili. Anche le truppe della Turchia hanno oltrepassato il confine e sono penetrate nel nord della Siria, dando il via all'offensiva di terra, come spiega il ministero della Difesa turco citato dall'agenzia Anadolu.