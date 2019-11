Volontari modenesi al confine della Turchia, tra gli sfollati siriani

C'è una fetta di Modena in questi giorni tra le decine di migliaia di sfollati al confine tra la Turchia e la Siria. Insieme alla Fondazione Time4Life, presieduta da, otto volontari italiani, tra cui il modenese Andrea Galli, sono proprio in queste ore nella città turca di Kilis per portare ai siriani fuggiti dalle loro case alimenti, vestiario pesante, stufe e sacchi a pelo.Kilis è a 8 chilometri dal confine siriano, ad appena 35 chilometri dai sobborghi di Aleppo e a poco più di 100 chilometri dalla città di Idlib, la roccaforte Isis dove due settimane fa è stato ucciso. A Kilis arrivano i profughi in fuga dalla guerra interna che dal 2011 dilania la Siria. Questa città turca di 90mila abitanti ha triplicato la propria popolazione in pochi anni, accogliendo profughi in ogni spazio garage, cantine, tende, edifici abbandonati, in condizioni spesso terribili. Solo gli sfollati ufficiali sono 130mila, accolti in due grandi campi profughi.Tra i volontari italiani partiti ieri e impegnati per 5 giorni nella consegna del materiale c'è, come detto, anche il consigliere regionaleche ci ha inviato qualche foto dal posto.'Siamo qui per consegnare alle famiglie di sfollati il materiale portato dall'Italia in vista dell'inverno alle porte e i viveri acquistati sul posto coi fondi raccolti sempre in Italia. Al momento a Kilis si vive una fragile tregua dopo l'offensiva voluta da Erdogan: ogni cosa in questa città rende vivo il dramma di questa popolazione. Sui muri delle abitazioni sono visibili i segni dei colpi di mortaio e dei missili lanciati dall'Isis'.'Sì, è una zona di confine, molti parlano sia arabo che turco, abbiamo un interprete che conosce entrambe le lingue. Le condizioni in cui si trovano le famiglie di sfollati siriani sono terribili. Genitori con cinque, sei anche nove figli, che vivono da anni in garage senz'acqua con a dispozione nulla. Una marea di bambini che sorride al nostro arrivo e ringrazia per ciò che consegniamo loro: molti sono fuggiti semplicemente con i vestiti che avevano in quel momento. E' una accoglienza straziante che lascia un segno indelebile'.'No, il loro unico desiderio è ritornare in patria, in Siria. Alcuni hanno lasciato la casa da oltre 5 anni. Hanno un abbigliamento dignitoso, nessuno ha il telefono cellulare nè tantomento gioielli. Una differenza abissale rispetto a coloro che sbarcano sulle nostre coste e che, una volta giunti nel nostro Paese, si abbandonano alla delinquenza. Questi profughi vorrebbero solo tornare a casa'.'Conoscevo la Fondazione Time4Life, organizzano missioni in diverse parti del mondo e una volta al mese sono qui a Kilis. Per me è una occasione per aiutare, anche se per pochi giorni, chi aiuta, chi si mette a disposizione della popolazione siriana. Spesso parliamo dei profughi sbarcati in Italia e volevo vedere in prima persona quale è la condizione degli sfollati. Queste persone vivono la dignità di chi vuole fare ritorno nella propria terra e sostenerle è un dovere'.