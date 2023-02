Il doppio grido di dolore della Siria, serata informativa e di raccolta fondi a Modena

'La Siria viveva già prima del terremoto una situazione difficile, a causa del conflitto che dura ormai da 11 anni ma anche a causa delle odiose sanzioni ancora in vigore contro il legittimo governo siriano, sanzioni che non è neppure chiaro se siano state realmente revocate dopo il disastro del terremoto' - affermano gli organizzatori. 'Per questo la notizia, passata quasi sotto silenzio da parte del mainstream europeo, dell'ennesimo bombardamento israeliano su Damasco, avvenuto ieri sera che ha provocato la morte di 15 civili risulta davvero inaccettabile, perché diretto contro una nazione che sta producendo il massimo sforzo per portare fuori dalle macerie i tanti che giacciono ancora sepolti, anche se le speranze di ritrovare sopravvissuti sono ridotte al lumicino.Come è possibile che la comunità internazionale taccia di fronte a questa aggressione?Come è concepibile che un governo venga ancora sanzionato, per il solo fatto di avere resistito ad un attacco terroristico di 100.000 mercenari di gruppi come Isis, Al Quaeda e tanti altri, finanziati dall' Occidente e dai suoi alleati?'.