'Biden trasformando l'Ucraina in una nuova Siria, tradirebbe l'Europa'

Lo scrive sui social il professor Alessandro Orsini, annunciando la sua presenza questa sera negli studi di La7 a Piazza Pulita.'Se Biden intende modulare il conflitto dall’esterno, affinché si prolunghi indefinitamente per provocare il dissanguamento della Russia, e, quindi, anche dell’Italia, allora Biden sta tradendo la sua alleanza con l’Europa e questo deve portare a un ripensamento dei rapporti tra l’Europa e gli Stati Uniti - continua Orsini -. Le tesi che espongo in televisione vengono da lontano. Le ho sviluppate in anni di studi. Qualcuno dice che mi sono “trasformato”. Sono semplicemente persone che non hanno letto i miei libri e non sanno niente del mio pensiero'.