Indice contagi a 0.91, entro Natale tutti in zona gialla

'Il sistema delle Regioni colorate si sta rivelando efficace e ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, le misure sono adeguate e proporzionate. Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, attualmente l’Rt 0,91. Stiamo evitando un lockdown generalizzato e continuando in questo modo nel giro di un paio di settimane tutte le Regioni saranno gialle'. Inizia così la conferenza stampa in diretta streaming e TV del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per illustrare (o meglio ufficializzare e confermare visto che i contenuti erano già stati resi noti), il nuovo DPCM in vigore da domani

'Ma siamo costretti a introdurre ulteriori restrizioni per le festività natalizie: la strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga. La terza ondata potrebbe arrivare già in gennaio'.

Le misure: dal 21 dicembre al 6 gennaio, in tutta Italia, sarà vietato spostarsi dalla propria Regione o dalla propria Provincia autonoma anche per raggiungere le seconde case. Il 25 dicembre, il 26 dicembre e l’1 gennaio sarà vietato anche spostarsi dal proprio Comune. Conte ha fatto una precisazione importante: 'Voglio chiarire che nei casi di necessità sono compresi anche le iniziative di prestare assistenza ai non autosufficienti. Sempre consentito il rientro nel comune di residenza o dove si abita con continuità. Questo consentirà il ricongiungimento delle coppie'.



Dal 7 gennaio ripartirà la didattica in presenza per il 75% degli studenti delle superiori.



In Emilia-Romagna e a Modena di fatto, da domani non cambierà nulla. Ciò che potrebbe cambiare dalla prossima domenica è la colorazione nella quale l'Emilia-Romagna è classificata e che potrebbe tornare con tutta probabilità in fascia gialla.



Per tutto il periodo natalizio il governo ha introdotto la possibilità di essere rimborsati del 10% (fino ad un massimo di 1500 euro) delle spese di qualsiasi tipo effettuate con carte elettroniche. Il rimborso non vale sugli acquisti on-line