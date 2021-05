Piemonte, crolla funivia del Mottarone: 13 morti, gravi due bimbi

Tredici morti e due bimbi feriti gravemente. E’ questo il bilancio della tragedia provocata dal crollo della cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa. Sul posto sono state inviate 2 eliambulanze del 118 e le squadre a terra. I due bambini sono stati portati in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino. Il primo bambino di 5 anni ha riportato trauma cranico, toraco-addominale e fratture agli arti inferiori. Sarebbe cosciente. Il bimbo di 9 anni è in rianimazione.L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118. La funivia del Mottarone è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid.