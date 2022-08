Premier Finlandia Sanna Marin scatenata a una festa: video virale

Sta sollevando un polverone di polemiche il video della premier finlandese Sanna Marin a una festa con amici. Nei circa 30 secondi di clip si vede la prima ministra scatenarsi in canti e balli con un gruppo di persone in quella che sembra una abitazione privata: oltre a lei e a un altro esponente del Partito socialdemocratico, nel video appaiono anche cantanti, influencer e altri vip finlandesi.Interrogata dai media sulla vicenda, Marin ha spiegato che non pensava che il video sarebbe diventato di pubblico dominio. La premier ha anche negato di aver assunto droghe, mentre ha ammesso di aver bevuto alcolici durante il party.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.