Carburanti alle stelle, Gelmini: 'Governo ha scelto strada dei rincari'

'Questa maggioranza si diceva pronta in campagna elettorale, a quanto pare non a dare al Paese le risposte che si aspetta'

'L'inflazione mina il potere d'acquisto, limita i consumi, imprese e famiglie sono costrette a stringere la cinghia al massimo. Nella corsa a piantare bandierine di partito, anche in occasione della legge di bilancio, la maggioranza non ha fatto altro che gravare sulle tasche degli italiani. C'è chi urla alla speculazione, ma anziché scegliere la strada dei rincari su sigarette e altri beni di prima necessità, sarebbe bastato sui carburanti per esempio prorogare il taglio delle accise fatto in precedenza dal governo Draghi'. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.



'Questa maggioranza si diceva pronta in campagna elettorale, a quanto pare non a dare al Paese le risposte che si aspetta. Le chiacchiere stanno a zero. Meno propaganda, più fatti concreti' - chiude òa Gelmini.





