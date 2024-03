Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Perché vedete, la nostra politica ha preso una brutta, bruttissima piega, ergo, sembra che debba aver bisogno di fare appello alla sola urgenza inderogabile, e solo a quella, sennò niente. E la democrazia? L'unico argomento forte che io conosca a favore della democrazia, è il suo essere più conveniente rispetto alla dittatura manifesta: per cui capirete bene come in questo caso la dimenticanza giuochi un ruolo essenziale, o no?Credo che sia ora di cambiar aria. A prescindere.