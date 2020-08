Elezioni Montese: il centro-destra compatto su Flavio Viani

Dopo la nomina del commissario, necessaria per portare Montese alle elezioni del 20 e 21 settembre per il rinnovo del Consiglio comunale, seguito delle dimissioni del sindaco Adelaide Zaccaria il 30 giugno scorso, il centro-destra trova la quadra sul nome di Flavio Viani fortemente caldeggiata da Forza Italia, e che ha trovato l'appoggio di Lega e Fratelli d'Italia. Un nome quello di Viani, che avrebbe trovato l'appoggio di tutto il gruppo storico di quello che era il Popolo della Libertà. Un nome, il suo, capace di fare sfumare l'ipotesi di candidare con il sostegno del centro destra, il giornalista, ora in pensione, Andrea Dondi, originario di Montese. Pare che il suo nome, inizialmente proposto dalla Lega, non abbia incontrato il pieno favore del resto della coalizione, ed in particolare di Forza Italia. Diversi i distinguo rispetto ai suoi trascorsi lavorativi al servizio del Comune di Modena ai tempi del mandato del sindaco PD Giorgio Pighi. Sicuramente più definita l'appartenenza ed il trascorso politico di Flavio Viani, sul quale si è registrata la piena convergenza di tutto il centro destra. Anch'egli giornalista, Viani, da poco in pensione, al di là della sua candidatura, aveva già intenzione di traferirsi a Montese, per motivi famigliari. Farlo da candidato sindaco avrà un significato del tutto particolare.Di fronte alla scelta che pare definitiva relativa al candidato di centro-destra, è meno definito il nome del candidato o della candidata di centro sinistra. Molto corteggiato in queste settimane sarebbe stato l'ex e storico sindaco Luciano Mazza, anche se dopo la scelta del centro destra, indiscrezioni vedrebbero lo stesso Dondi possibile candidato sostenuto dalla coalizione. Ore febbrili anche per la composizione delle singole liste elettorali con i candidati al consiglio. ll tempo ormai stringe. Entro venerdì le liste dovranno essere compilate autenticate, e depositate