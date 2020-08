Elezioni Montese: a sorpresa corsa a tre

Nel comune che ha visto in passato una candidatura unica, saranno ben tre le liste a sostegno di tre rispettivi candidati sindaco che si contenderanno la guida di Montese alle prossime elezioni amministrative.Dopo la prima candidatura ufficializzata, quella didipendente Ausl in pensione, 67 enni sostenuta da tutto il centro-destra, seguita da quella dell'ex sindaco di Montese,68 anni, che il PD ha corteggiato fino all'ultimo e convinto, dopo le riserve più o meno tattiche che lo avevano visto in dubbio fino alla scorsa settimana, ecco arrivare nella competizione il 27enneSi presenta, in alternativa ai due schieramenti di centro-sinistra e centro-destra, sostenuto dalla listacon capolista Carlotta Caleffi.La lista, a sostegno del candidato Flavio Viani, che vede uniti tutti i partiti di centro destra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia), all'interno del simbolo, ha come capolista Natascia Ascari.La lista di centro sinistranon presenta al suo interno i simboli di partito che sostengono il candidato (tra cui il PD), e vede come capolista Giorgio Lazzari