Elezioni Montese, il PD in attesa di Mazza, Fava: 'Tutto è possibile'

Ieri, come anticipato da La Pressa, il centro-destra ha trovato la quadra sul nome di Flavio Viani per la candidatura a sindaco di Montese. Meno definita, nonostante venerdì scatti la scadenza per la presentazione delle liste, la situazione nel centro sinistra. Pare in attesa del si del già sindaco di Montese Luciano Mazza. Raggiunto telefonicamente, il segretario provinciale PD Davide Fava conferma: 'Siamo in attesa, deve ancora sciogliere la riserva, ma ad ora, per quanto ne so, risulterebbe l'unico nome, ma vedremo nelle prossime ore al tavolo eventuali altre proposte'. I tempi stringono. Sarebbe difficile credere che una forza come il PD debba ancora trovare il proprio candidato a sindaco a pochi giorni dalla chiusura delle liste, ma non lo è per una realtà particolare come Montese. Al punto da avere avuto, in precedenti tornate elettorali dei candidati unici e, proprio a giugno, un sindaco eletto da un anno che improvvisamente si dimette per motivi personali. 'Anche quello è stato un fulmine a ciel sereno, anche per noi, che non abbiamo ancora chiari del tutto i motivi'. Pare che lo stesso sindaco dimissionario stia lavorando per presentare una lista. 'Una ulteriore cosa difficile da capire - commenta Fava - anche alla luce delle dimissioni per motivi personali'. L'ipotesi di una candidatura, sostenuto dal centro-sinistra, di Andrea Dondi, uomo con esperienza amministrativa ma non di politica attiva (nome inizialmente proposto dalla Lega), potrebbe essere possibile? 'Allo stato attuale non c'è tra le candidature, ma una proposta in tal senso, non mi stupirebbe'