Festa elettorale PD Modena: Letta apre il 25 e non chiude

Da festa popolare a festa elettorale, la festa PD di Ponte Alto che sarà aperta da Enrico Letta giovedì 25 agosto sarà la prima a combaciare esattamente con il pieno della campagna elettorale per le elezioni politiche. Ponte Alto, storica area ex industriale e altrettanto storicamente inquinata, ma ugualmente e perennemente utilizzata a suon di sanatorie in virtù di una bonifica prescritta e mai realizzata, si trasformerà così nuovamente nel fulcro della campagna elettorale del Partito Democratico.Dove non a caso gli ospiti dei comizi politici (da anni il dibattito anche con ospiti di altri partiti è sostanzialmente azzerato), sono di fatto tutti i candidati alle prossime elezioni. Come Enza Rando, ospite nelle passate edizioni nella veste di Vicepresidente di Libera, e che quest'anno sarà nuovamente sul palco PD come candidata in quota Partito Democratico alle elezioni politiche.I temi trattati negli interventi politici saranno chiaramente quelli del programma PD. Tra questi l'ambiente. Nell'area ex industriale e mai bonificata di Ponte Alto la scelta ambientale annunciata nella conferenza stampa iniziale sarà legata all'eliminazione degli 'impattanti' fuochi d'artificio.Gi.Ga.