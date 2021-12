Fondo regionale non autosufficienza: 76milioni in provincia di Modena, ecco dove

21 milioni e 700 mila euro destinati al distretto di Modena, 11 milioni e 200 mila euro a Carpi, quasi 12 milioni a Sassuolo, nove milioni e 700 mila euro a Mirandola, quasi dieci milioni a Vignola, sette milioni a Castelfranco Emilia e cinque milioni a Pavullo.Questa la ripartizione dei circa 76 milioni di euro destinati alla provincia di Modena dal Fondo regionale per la non autosufficienza per la gestione dei servizi territoriali e domiciliari rivolti alle persone anziane e disabili non autosufficienti.Un pacchetto di risorse aumentato di circa un milione di euro rispetto allo scorso anno ed appprovato ieri dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria.Comuni e Ausl hanno a disposizione oltre 68 milioni e mezzo di euro: 47 milioni di euro sono destinati per l'assistenza agli anziani, 17 milioni e 300 mila euro ai servizi per i disabili, a cui si aggiungono un milione e 318 mila euro per le gravissime disabilità come la sla e una quota di due milioni e 700 mila euro per le gestioni degli enti locali.La disponibilità di questi fondi, ha evidenziato Federica Rolli, direttrice delle Attività socio sanitarie dell’Ausl di Modena, «così compositi, richiede una programmazione mirata per mantenere attivi i servizi storici accreditati e sperimentare nuove forme di assistenza, più flessibile e rispondente ai bisogni dei cittadini».La Conferenza ha deciso anche la ripartizione per distretto delle risorse del progetto “caregiver” che ammontano a oltre 800 mila.Durante l’incontro è stato anche fatto il punto sulla situazione della pandemia con Antonio Brambilla, direttore dell’Ausl di Modena e Claudio Vagnini, direttore dell’Azienda ospedaliero universitaria di Modena; tutti i sindaci intervenuti hanno voluto ringraziare il personale sanitario per lo sforzo garantito anche in queste ultime settimane.