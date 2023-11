Holostem, scongiurata messa in liquidazione con ingresso di Enea Tech

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



Una risposta che scongiura la messa in liquidazione di Holostem, azienda biotecnologica modenese, spin-off del Centro di medicina rigenerativa ‘Stefano Ferrari’ dell’Università di Modena e Reggio Emilia, fondata dal professor Michele De Luca.

'L'impegno delle Istituzioni, a fianco del Governo e del ministro Urso che ringraziamo, ha permesso di salvare un patrimonio nazionale unico- aggiungono Bonaccini e Colla-. Oggi più che mai confermiamo che la Regione Emilia-Romagna è pronta a garantire tutto il supporto necessario a un progetto credibile, dal punto di vista scientifico e industriale, che dia garanzia e prospettive al Centro medicina rigenerativa. Così si potrà mantenere a Modena sia l’attività di ricerca, basata sulle cellule staminali, sia quella di terapia a favore dei bambini farfalla, vittime di una malattia rara della pelle.



Piccoli che insieme alle loro famiglie non saranno abbandonati a sé stessi e, allo stesso tempo, salvaguardia di un’eccellenza in campo medico e scientifico presente nel nostro territorio che continuerà a essere valorizzata, a vantaggio di tutto il Paese. Non era possibile lasciar disperdere un tale patrimonio di conoscenza, innovazione e assistenza', concludono Bonaccini e Colla.



L'opposizione

Soddisfazione anche dal senatore Michele Barcaiuolo. 'Grazie all’impegno immediato del Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, oggi possiamo dire di aver finalmente trovato una soluzione per la modenese Holostem: una soluzione che garantisca la sostenibilitá e che sia compatibile con il regime sugli aiuti di stato'.

'Nonostante le tappe della vicenda non sempre trasparenti, il ministero ha ravvisato nell’opera di Holostem un unicum mondiale nella battaglia alle malattie rare. Il Ministro Urso ha quindi dato oggi il via libera all'acquisizione della societá da parte della Fondazione Enea Tech, subordinando la stessa a tre inderogabili condizioni, volte a garantire l'immediato ingresso nella Holostem di un adeguato e qualificato management, l'elaborazione di un piano industriale entro sei mesi dall'acquisizione che evidenzi chiaramente le strategie volte al contenimento dei costi e all'incremento del fatturato aziendale e l'impegno della societá a ricercare investitori privati e partner industriali finalizzando l'ingresso nella compagine societaria entro un congruo termine dall'acquisizione e avvalendosi a tal proposito del supporto di Invitalia. Holostem non poteva chiudere, l’enorme know-how acquisito nella cura malattie rare come la 'sindrome dei bambini farfalla”, non poteva andare perso. Grazie a chi, a Modena, non ha perso la speranza, come l’associazione le Ali di Camilla che ho personalmente incontrato sabato scorso: è con profonda riconoscenza che ringrazio infine il Ministro Urso per l’impegno e l’efficienza'.