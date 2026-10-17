Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena civica: ‘Policlinico svuotato, da Mezzetti un autogol. Voleva fare chiarezza e invece ha fatto peggio’

Modena civica: ‘Policlinico svuotato, da Mezzetti un autogol. Voleva fare chiarezza e invece ha fatto peggio’

‘Ora non serve accusare altri di aver creato allarmismo: la confusione nasce dal modo in cui questa vicenda è stata comunicata alla città’

2 minuti di lettura
«In questi giorni sul futuro del Policlinico si è creato un clima di forte preoccupazione tra cittadini e operatori. E bisogna dirlo con chiarezza: a generare questa situazione sono state innanzitutto le dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzetti». A dichiararlo è Rosario Maragò, presidente di Modena Civica, intervenendo nel dibattito sulla riorganizzazione ospedaliera cittadina.

«Quando il sindaco di Modena parla pubblicamente di una profonda riorganizzazione della sanità cittadina, di un nuovo grande polo ospedaliero a Baggiovara e di un investimento da centinaia di milioni di euro, ogni parola ha un peso – continua Maragò –. Non si possono lanciare ipotesi di questa portata quando sappiamo benissimo che il tema della sanità è capace di generare immediatamente preoccupazione nelle persone, soprattutto in un'epoca di tagli, liste d'attesa infinite e un sistema in evidente difficoltà. Il risultato, inevitabilmente, è stato alimentare dubbi, domande e timori nella cittadinanza. Se l'intento del sindaco, con la sua intervista, era quello di fare chiarezza, il risultato purtroppo è stato l'esatto opposto: ora ha fatto solo peggio, aumentando l'incertezza generale».

Il presidente di Modena Civica respinge al mittente i tentativi di minimizzare il caso: «Ora non serve accusare altri di aver creato allarmismo: la confusione nasce dal modo in cui questa vicenda è stata comunicata alla città».

«Modena Civica non è contraria a discutere del futuro della sanità modenese e degli investimenti necessari per migliorarla – conclude Maragò –.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Ma una trasformazione così importante richiede programmazione, trasparenza e soprattutto una comunicazione istituzionale responsabile. Perché quando si parla di sanità, prima degli annunci vengono la chiarezza e la tranquillità dei cittadini».
Infine, sulle mobilitazioni di queste ore e le prossime previste davanti al Policlinico, Maragò invita «a non farsi influenzare dalle paure che alcune parti politiche e comitati stanno alimentando. Non è prevista nessuna chiusura del Policlinico e queste manifestazioni non fanno altro che creare ulteriore allarmismo».
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Belotti gol non basta: Modena sconfitto a Carrara

Belotti gol non basta: Modena sconfitto a Carrara

'Autotrasporto, i camionisti si organizzano da soli. E Salvini convoca chi non manifesta'

'Autotrasporto, i camionisti si organizzano da soli. E Salvini convoca chi non manifesta'

Policlinico svuotato, crepe nel Pd: 'Caro Mezzetti, non si può fare nuovo Pal partendo da soluzioni preconfezionate'

Policlinico svuotato, crepe nel Pd: 'Caro Mezzetti, non si può fare nuovo Pal partendo da soluzioni preconfezionate'

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Lega Modena: 'Il Policlinico non si tocca'. E domani in piazza coi Comitati

Lega Modena: 'Il Policlinico non si tocca'. E domani in piazza coi Comitati

Modena, si sente male e si allontana da casa al nono mese di gravidanza: soccorsa dalla polizia

Modena, si sente male e si allontana da casa al nono mese di gravidanza: soccorsa dalla polizia

Spazio ADV dedicata a Smart Life Festival 2026
Articoli più Letti Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, assalto al supermercato e dinamiche da branco: 'Dobbiamo capire cosa porta un ragazzo a quel punto'

Modena, assalto al supermercato e dinamiche da branco: 'Dobbiamo capire cosa porta un ragazzo a quel punto'

Modena, agente polizia locale preso a calci e pugni da un 18enne. Il sindaco: 'Italiano, figlio di italiani'

Modena, agente polizia locale preso a calci e pugni da un 18enne. Il sindaco: 'Italiano, figlio di italiani'

Articoli Recenti Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) precisa: ‘Non diventerà come Pavullo o Vignola’

Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) precisa: ‘Non diventerà come Pavullo o Vignola’

Sanità, Policlinico e Baggiovara, FI: 'Basta scelte calate dall'alto senza confronto'

Sanità, Policlinico e Baggiovara, FI: 'Basta scelte calate dall'alto senza confronto'

Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) come Baldino: 'Sarà ospedale distrettuale come Vignola o Pavullo'

Policlinico svuotato, Ferrari (Pd) come Baldino: 'Sarà ospedale distrettuale come Vignola o Pavullo'

Modena, il Pd tende la mano all'ex Forza Italia Giacobazzi: 'Fedele alla comunità'

Modena, il Pd tende la mano all'ex Forza Italia Giacobazzi: 'Fedele alla comunità'