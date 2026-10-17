Modena civica: ‘Policlinico svuotato, da Mezzetti un autogol. Voleva fare chiarezza e invece ha fatto peggio’

«In questi giorni sul futuro del Policlinico si è creato un clima di forte preoccupazione tra cittadini e operatori. E bisogna dirlo con chiarezza: a generare questa situazione sono state innanzitutto le dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzetti». A dichiararlo è Rosario Maragò, presidente di Modena Civica, intervenendo nel dibattito sulla riorganizzazione ospedaliera cittadina.«Quando il sindaco di Modena parla pubblicamente di una profonda riorganizzazione della sanità cittadina, di un nuovo grande polo ospedaliero a Baggiovara e di un investimento da centinaia di milioni di euro, ogni parola ha un peso – continua Maragò –. Non si possono lanciare ipotesi di questa portata quando sappiamo benissimo che il tema della sanità è capace di generare immediatamente preoccupazione nelle persone, soprattutto in un'epoca di tagli, liste d'attesa infinite e un sistema in evidente difficoltà. Il risultato, inevitabilmente, è stato alimentare dubbi, domande e timori nella cittadinanza. Se l'intento del sindaco, con la sua intervista, era quello di fare chiarezza, il risultato purtroppo è stato l'esatto opposto: ora ha fatto solo peggio, aumentando l'incertezza generale».Il presidente di Modena Civica respinge al mittente i tentativi di minimizzare il caso: «Ora non serve accusare altri di aver creato allarmismo: la confusione nasce dal modo in cui questa vicenda è stata comunicata alla città».«Modena Civica non è contraria a discutere del futuro della sanità modenese e degli investimenti necessari per migliorarla – conclude Maragò –.Ma una trasformazione così importante richiede programmazione, trasparenza e soprattutto una comunicazione istituzionale responsabile. Perché quando si parla di sanità, prima degli annunci vengono la chiarezza e la tranquillità dei cittadini».Infine, sulle mobilitazioni di queste ore e le prossime previste davanti al Policlinico, Maragò invita «a non farsi influenzare dalle paure che alcune parti politiche e comitati stanno alimentando. Non è prevista nessuna chiusura del Policlinico e queste manifestazioni non fanno altro che creare ulteriore allarmismo».