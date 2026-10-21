Modena, Rifondazione contro Mezzetti: 'Prima stangata sul biglietto bus, ora parcheggi a pagamento, pagano i più deboli'

'A Modena spostarsi costa sempre di più. La Giunta comunale ha deciso di affidare in gestione il parcheggio multipiano e quello a raso nella zona dietro la stazione, introducendo la sosta a pagamento anche in aree finora gratuite. Una decisione che si aggiunge all'aumento del biglietto ordinario del bus, passato dal 1° agosto da 1,50 a 2 euro, con un rincaro del 33%. Due scelte che aumentano il costo degli spostamenti quotidiani per chi lavora, studia e deve raggiungere la stazione'. Così, in una nota, Rifondazione comunista di Modena.
'Non condividiamo questa decisione e il metodo con cui è stata assunta: provvedimenti che incidono concretamente sulla vita di pendolari e cittadini sono calati dall’alto senza un confronto con chi quei servizi li utilizza ogni giorno e con il quartiere Sacca, sul quale rischia di scaricarsi la pressione della ricerca di parcheggi gratuiti da parte di chi non vorrà o non potrà pagare la sosta. Mentre il costo della vita continua a erodere salari e pensioni, andare al lavoro o studiare diventa sempre più oneroso. Al rincaro del carburante si aggiungerà anche il costo della sosta, aggravando ulteriormente le spese di chi si sposta ogni giorno.
'In un momento in cui contrastare il cambiamento climatico richiede di ridurre le emissioni e incentivare il trasporto pubblico, rendere più costosi gli spostamenti rischia di produrre l'effetto opposto, scoraggiando l'uso dei mezzi collettivi e penalizzando chi non ha alternative. La Giunta giustifica la riorganizzazione dei parcheggi con la necessità di garantire una maggiore rotazione dei posti, ma non è accettabile che a pagare il prezzo di questa scelta siano proprio i pendolari che utilizzano il treno, contribuendo a una mobilità più sostenibile. Chiediamo alla Giunta di aprire un confronto pubblico sulle politiche della mobilità, coinvolgendo pendolari, organizzazioni sindacali e cittadini, di rivedere questa decisione e mantenere gratuita la sosta almeno per i pendolari che utilizzano regolarmente il treno e per i dipendenti della Casa della Comunità - chiude Rifondazione -. Di fronte al carovita e alla crisi climatica servono politiche che rendano la mobilità sostenibile accessibile a tutti, non nuove spese che pesano sulle famiglie e su chi ogni giorno si sposta per lavorare e studiare'.