Modena, Rifondazione contro Mezzetti: 'Prima stangata sul biglietto bus, ora parcheggi a pagamento, pagano i più deboli'

'A Modena spostarsi costa sempre di più. La Giunta comunale ha deciso di affidare in gestione il parcheggio multipiano e quello a raso nella zona dietro la stazione, introducendo la sosta a pagamento anche in aree finora gratuite. Una decisione che si aggiunge all'aumento del biglietto ordinario del bus, passato dal 1° agosto da 1,50 a 2 euro, con un rincaro del 33%. Due scelte che aumentano il costo degli spostamenti quotidiani per chi lavora, studia e deve raggiungere la stazione'. Così, in una nota, Rifondazione comunista di Modena.





'Non condividiamo questa decisione e il metodo con cui è stata assunta: provvedimenti che incidono concretamente sulla vita di pendolari e cittadini sono calati dall’alto senza un confronto con chi quei servizi li utilizza ogni giorno e con il quartiere Sacca, sul quale rischia di scaricarsi la pressione della ricerca di parcheggi gratuiti da parte di chi non vorrà o non potrà pagare la sosta. Mentre il costo della vita continua a erodere salari e pensioni, andare al lavoro o studiare diventa sempre più oneroso. Al rincaro del carburante si aggiungerà anche il costo della sosta, aggravando ulteriormente le spese di chi si sposta ogni giorno.

Per molti pendolari l'auto è infatti necessaria per raggiungere il posto di lavoro, la stazione e proseguire il viaggio in treno' - continua Rifondazione.





'In un momento in cui contrastare il cambiamento climatico richiede di ridurre le emissioni e incentivare il trasporto pubblico, rendere più costosi gli spostamenti rischia di produrre l'effetto opposto, scoraggiando l'uso dei mezzi collettivi e penalizzando chi non ha alternative. La Giunta giustifica la riorganizzazione dei parcheggi con la necessità di garantire una maggiore rotazione dei posti, ma non è accettabile che a pagare il prezzo di questa scelta siano proprio i pendolari che utilizzano il treno, contribuendo a una mobilità più sostenibile. Chiediamo alla Giunta di aprire un confronto pubblico sulle politiche della mobilità, coinvolgendo pendolari, organizzazioni sindacali e cittadini, di rivedere questa decisione e mantenere gratuita la sosta almeno per i pendolari che utilizzano regolarmente il treno e per i dipendenti della Casa della Comunità - chiude Rifondazione -. Di fronte al carovita e alla crisi climatica servono politiche che rendano la mobilità sostenibile accessibile a tutti, non nuove spese che pesano sulle famiglie e su chi ogni giorno si sposta per lavorare e studiare'.