Ospedale Mirandola, il PD chiede potenziamento ma lo ha depotenziato

'Dopo aver boicottato le petizioni appena concluse dei comitati “Salviamo l’Ospedale della Bassa” e de “La Nostra Mirandola” per la revisione del PAL - petizioni che approderanno presto nei consigli di Mirandola e Ucman, e a cui la Lega ha dato il proprio contributo- il Pd della Bassa modenese promuove un’altra petizione, questa volta destinata alla Regione, per chiedere il potenziamento dell’ospedale di Mirandola'. Così Dorothy Borellini - Lega PSP Consiglio Comunale di Mirandola e Ucman a commento della petizione lanciata dal PD sul potenziamento dell'ospedale di Mirandola.'Qualcuno dovrebbe ricordare al Capogruppo Ucman Paolo Negro e al coordinatore Simone Silvestri che il Governatore Bonaccini, l’Assessore Regionale alla Salute Donini e il Presidente del Ctss Giancarlo Muzzarelli, cioè chi decide sul potenziamento del Santa Maria Bianca, sono del loro stesso partito.In una condizione normale sarebbe sufficiente la dialettica interna al partito per risolvere i problemi, ma questa è l’ennesima dimostrazione della scarsa considerazione che Bologna e Modena hanno della Bassa modenese e degli esponenti territoriali del loro stesso schieramento.Se in questi ultimi due anni si è ottenuto qualcosa è stato merito del cambio di amministrazioni avvenuto a Mirandola e San Felice, nonché del lavoro congiunto con le associazioni e con il territorio, non delle bandierine piantate per dire: “lo facciamo anche noi”.Il Pd e i suoi Sindaci farebbero bene a portare in Ctss e in Regione la richiesta di revisione del Pal - accodandosi a quanto già fatto dal Sindaco di Mirandola- e sancire nero su bianco - chiude il consigliere Lega - l’autonomia da Carpi e l’innalzamento al medesimo livello operativo.