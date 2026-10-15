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Policlinico svuotato, a Mezzetti critiche anche da sinistra. Trianni: 'Proposta da rivedere'

Policlinico svuotato, a Mezzetti critiche anche da sinistra. Trianni: 'Proposta da rivedere'

'Scegliere sulla base di seri e oggettivi studi di fattibilità urbanistica e di edilizia sanitaria non di opinioni a priori, tra Policlinico e Baggiovara'

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'A proposito della proposta Mezzetti. Nell'intervista c'è una assai positiva rivendicazione di forti investimenti in sanità pubblica non compaiono riferimenti a 'contenimento della spesa', 'non ci sono soldi' ed 'efficientamento' (a prescindere). Svolta questa molto positiva, quantomeno utile a non rinfocolare tesi che hanno lavorato a fondo e con enormi danni politici nell'inconscio e nel conscio dell'opinione pubblica e dei professionisti, rassegnandoli alla inevitabilità del ricorso al privato ed alla privatizzazione dell'assistenza sanitaria e del SSN, anche a Modena'. A parlare è Gianluigi Trianni, già dirigente Aou e storico esponente della sinistra modenese.
'Peraltro, lo sostengo da sempre, a Modena bisogna fare un Ospedale unico e da 6 a 9 Case della Salute. Bisogna sceglierne la collocazione, sulla base di seri e oggettivi studi di fattibilità urbanistica e di edilizia sanitaria non di opinioni a priori, tra Policlinico e Baggiovara. Il primo è meglio integrato nel tessuto urbano e con l'area universitaria anche non sanitaria (che nella medicina moderna è fondamentale!), il secondo no ma con più spazio. La proposta Mezzetti mantiene due ospedali e non prevede le case della salute. Quindi è da rivedere'.

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