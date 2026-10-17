Policlinico svuotato, Daniela Dondi (Fdi): 'La salute dei modenesi viene prima delle lotte di partito'

'Ho seguito con attenzione il dibattito sul futuro del Policlinico di Modena e sul progetto di potenziamento dell'ospedale di Baggiovara, prima di esprimere la mia posizione. Perché su una questione che riguarda la salute dei cittadini servono fatti, non slogan. Ma una cosa deve essere chiara. Il sindaco Mezzetti non può limitarsi a presentare maxi-progetti per il futuro senza chiarire cosa accadrà ai servizi sanitari che i modenesi utilizzano oggi'. Così in una nota il deputato Fdi Daniela Dondi.

'Tra ritardi, investimenti milionari e nuovi progetti, la domanda è semplice: quale sarà il destino del Policlinico? E quali garanzie ci sono sul futuro del suo Pronto soccorso? Un progetto così importante non può essere calato dall’alto, senza ascoltare i cittadini. Ma soprattutto, non può trasformarsi nell’ennesimo terreno di scontro all’interno di una maggioranza che dovrebbe pensare a governare la città, invece di perdere tempo con i propri screzi interni. La salute dei modenesi viene prima delle divisioni politiche. I cittadini meritano risposte chiare'.