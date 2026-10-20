Policlinico svuotato, De Pascale lo smentisce, ma Mezzetti finge gli abbia dato ragione

'Ascoltate le parole del Presidente De Pascale. Parole chiare e inequivocabili per confermare che io sono intervenuto nei giorni scorsi per contrastare una serie di fake, notizie false che circolavano da settimane, arrivate anche alla Regione. In particolare, smentisce due ricostruzioni: che la Regione intenda ridurre gli investimenti nella sanità modenese e che sia prevista, la chiusura del Pronto Soccorso del Policlinico. Precisa che questa ipotesi non compare in alcun atto, come già affermato da me. Spiega poi che la Regione ha avviato un gruppo di lavoro con i professionisti della sanità modenese per definire un piano di investimenti e di organizzazione dei servizi'. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti reagisce alla smentita alla sua intervista giunta dal presidente della Regione De Pascale.

Come detto, le parole di De Pascale contraddicono quelle messe nero su bianco dallo stesso sindaco, annunciando l'investimento di 550 milioni a Baggiovara e lo svuotamento di alcuni spazi del Policlinico per poi destinarli ad alloggi. Il presidente De Pascale non solo non cita minimamente i 550 milioni che - secondo Mezzetti - la Regione avrebbe messo in campo per il nuovo ospedale di Baggiovara, ma nell'affermare che il Ps non chiuderà (come promesso dal sindaco), dice anche che i reparti resteranno dove sono.

E quindi cosa resta del progetto annunciato da Mezzetti? Perchè investire 550 milioni in un Policlinico bis a Baggiovara? Perchè dovrebbero esserci spazi vuoti se tutto resta come è?

'Il piano deve assicurare sia i servizi sanitari territoriali e distrettuali, che devono essere garantiti anche alla città di Modena e al distretto di Castelfranco Emilia, sia le specializzazioni di eccellenza che rendono la sanità modenese un riferimento regionale, nazionale ed europeo, come nel campo dei trapianti robotici - continua Mezzetti -. De Pascale richiama quindi la necessità di riportare il confronto sui dati e sulle evidenze, evitando le notizie false e le manifestazioni che giudica pretestuose. Ribadisce che la Regione intende investire nella sanità modenese e che non è in discussione la chiusura del Pronto Soccorso e dei reparti del Policlinico. Conclude spiegando che il confronto dei prossimi mesi sulla strategia da me illustrata dovranno contribuire tutti gli interlocutori interessati, innanzitutto i professionisti della sanità. La sanità modenese ha bisogno di investimenti, programmazione e serietà, non di fake news'.

Peccato, e lo ribadiamo, che sia stato Mezzetti stesso ad affermare che verrà svutato in parte il Policlinico e negli spazi vuoti verranno creati alloggi e,

sempre Mezzetti, ha affermato che la Regione avrebbe già messo in campo 550 milioni per un nuovo ospedale di Baggiovara, soldi dei quali nelle parole di De Pascale non c'è traccia.