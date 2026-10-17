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'Policlinico svuotato, la proposta di Mezzeti sbagliata nel metodo e nel merito'

'Policlinico svuotato, la proposta di Mezzeti sbagliata nel metodo e nel merito'

'Serve un rafforzamento del Policlinico, visto che i bisogni della popolazione aumentano, e non di svuotarlo poco a poco fino alla sua chiusura completa'

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'La proposta del centrosinistra locale di ridimensionare fortemente il Policlinico per rafforzare il polo ospedaliero di Baggiovara la giudichiamo sbagliata nel metodo e nel merito. Nel metodo, perchè medici, clinici e mondo politico non sono stati coinvolti, basti pensare che il Presidente della commissione sanità regionale, Gian Carlo Muzzarelli, ha presentato un'interrogazione alla sua stessa giunta per chiedere cosa stia succedendo'. A dirlo è Alberto Bosi di Alternativa Popolare.

'Nel merito, perchè i modenesi hanno bisogno di avere un ospedale vicino a casa e non lontano come sarebbe Baggiovara che è difficilmente raggiungibile visto che non è mai stato integrato nel tessuto della città. I modenesi hanno bisogno di un rafforzamento del Policlinico, visto che i bisogni della popolazione aumentano, e non di svuotarlo poco a poco fino alla sua chiusura completa e questa non è demagogia, come qualcuno esponente della sinistra afferma, ma è semplicemente ascoltare i bisogni dei cittadini'.

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