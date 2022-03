Putin: 'O l'Occidente paga in rubli o la Russia chiude il gas'

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sul pagamento in rubli delle forniture di gas ai cosiddetti 'Paesi ostili' e ha esortato i Paesi occidentali ad aprire conti in rubli nelle banche russe per pagare il gas da domani. 'I contratti esistenti per la fornitura di gas saranno interrotti se gli acquirenti provenienti da Paesi ostili non adempiranno ai nuovi termini di pagamento. Gli Stati Uniti — ha detto Putin in un discorso trasmesso dalla tv russa - cercano di incolpare noi per i loro errori di politica economica, sono sempre alla ricerca di qualcuno da incolpare, è abbastanza ovvio, lo vediamo. E spingono l'Europa a comprare il loro gas più costoso. Le sanzioni contro Mosca sono contro il nostro diritto a libertà e indipendenza, contro il diritto a essere Russia. Non vogliamo sacrificare i nostri valori'.'Dobbiamo prendere in considerazione tutti gli scenari, dobbiamo prepararci perchè domani potrebbe non esserci più il gas russo'. Il ministro francese Bruno Le Maire e quello tedesco Robert Habeck rispondo con fermezza alle parole di Putin: 'Non dobbiamo dare messaggio che ci lasciamo ricattare da Putin. I contratti devono essere rispettati. Non accetteremo in alcun modo di pagare il gas in altre divise rispetto a quelle sancite dai contratti'.