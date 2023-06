Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La sanità è a un bivio e la politica deve darsi un modello per la ripartenza e pensare se vuole mantenere un servizio pubblico universalistico, altrimenti rischiamo di finanziare coi soldi del Pnrr infrastrutture e scatoloni vuoti - afferma Cartabellotta -. Nei prossimi due anni vivremo una situazione sempre più emergenziale rispetto alla carenza di personale: una situazione causata dalla mancata programmazione degli ultimi 15 anni e di fronte alla quale non si può procedere solo con provvedimenti tampone ed emergenziali'.Cartabellotta si è anche soffermato sul tema della campagna vaccinale. 'La situazione dovrebbe essere sotto controllo considerando il livello di copertura ancora attiva sia da vaccino sia da copertura naturale - ha affermato -. Non bisogna però dimenticare quella fascia di popolazione fragile alla quale occorre somministrare un paio di richiami all'anno'.