'Oggi - continua Soumahoro - quasi 5 milioni di italiani, che si svegliano la mattina per recarsi ogni giorno al lavoro, non riescono ad arrivare a fine mese e a garantire alle proprie famiglie un salario dignitoso. Infatti, assistiamo come allora ad una erosione dei diritti salariali, remunerativi e sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo, la battaglia per il salario minimo legale deve trovarci tutti uniti intorno all’articolo 36 della nostra bella Carta costituzionale.Usciamo dalla contrapposizione sterile che ci porta ad attribuirci reciproche colpe per entrare nel merito della questione. La proposta delle opposizioni non deve essere affossata ma rafforzata'.'Il mercato del lavoro è profondamente mutato: rider, lavoratori agricoli, lavapiatti, stagionali e partite iva sono oggi privi di tutele. Allo stesso tempo l'ossatura economica è composta a maggioranza da piccole e medie imprese, che sono spesso schiacciate dai big player. Il nostro mercato del lavoro necessita dunque di un salario minimo legale da accompagnare con altre misure strutturali. Per questo abbiamo bisogno di confrontare le nostre diverse visioni di società per il bene del nostro Paese' - conclude il deputato.