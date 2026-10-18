'Giù le mani dal Policlinico di Modena': il corteo sfila per le vie del centro

Davanti al piazzale del Policlinico si sono riunite circa 200 persone, ma il gruppo man a mano che il corteo avanza verso piazza Grande ottiene nuove adesioni spontanee. Dietro al cartello 'Giù le mani dal Policlinico' i partecipanti gridano lo stesso slogan. Obiettivo della manifestazione è scongiurare l'ipotesi di una dismissione della struttura ospedaliera di via del Pozzo, dopo che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha annunciato appunto il trasloco di buona parte delle attività a Baggiovara e la creazione di alloggi negli spazi svuotati.

Mezzetti ha affermato che al Policlinico resterà l'area materno-infantile e il Pronto soccorso, ma come più volte ricordato il DM 2015 stabilisce che un ospedale può avere un Pronto soccorso solo se sono presenti una serie di reparti. Obiettivo della manifestazione anche raccogliere al termine le firme per avviare la richiesta di convocazione di assemblea pubblica per far conoscere la città il piano previsto.

Il corteo è organizzato dal Comitato Civico Modena Merita di più: in Piazza Roma sono previsti diversi interventi dei rappresentanti del comitato e dei presenti. Hanno aderito all'evento senza bandiere di partito i rappresentanti dei partiti e delle liste civile di centro-destra.

