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L'uccisione di Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse maturata nel clima di avversione politica

L'uccisione di Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse maturata nel clima di avversione politica
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Riproponiamo la testimonianza e il ricordo del professor Enrico Tavernari collega e amico del professor Marco Biagi. Il governo di centro-destra portò avanti la riforma Biagi che il governo di centro-sinistra non varò

2 minuti di lettura
'Eravamo a Bruxelles quando Marco Biagi mi disse di avere accettato l'incarico di consulente per gli affari esteri del Ministero del Lavoro del nuovo governo di centro destra gudato da Silvio Berlusconi che nel maggio 2021 aveva vinto le elezioni. Mi disse che con il nuovo governo avrebbe portato avanti la riforma che il precedente governo (di centro-sinistra), non era riuscito a varare. Rimasi sorpreso e perplesso e capì che il rischio personale per lui sarebbe aumentato'.

Il professor Enrico Traversa, docente a contratto dell’Università di Bologna, collega e amico del professor ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002, ricordò questo passaggio nel suo intervento alla fondazione Biagi nel corso della seduta straordinaria del Consiglio Comunale, il 19 marzo di 4 anni fa, per il riconoscimento della cittadinanza onoraria post mortem a al giuslavorista. Il disagio e la preoccupazione che il Prof. Traversa ricorda di avere vissuto era ben rappresentato nel tono del suo discorso. Simbolo di un clima che a sinistra si respirava. A livello politico, sociale e di governo.

Quello stesso clima e quella stessa pressione che aveva certamente frenato le idee ed il lavoro di Biagi all'interno del governo Prodi e che soprattutto avrebbe evidentemente continuato a rendere impossibile il varo della riforma.
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Cosa che avvenne con il governo Berlusconi.
Una riforma che sia nell'impianto complessivo sia nelle sue misure, come sulla flessibilità venne osteggiata dalla sinistra sindacale e politica, avvolta da un clima di tensione tale da indurre anche colleghi come il prof. Traversa a temere, se non addirittura a prevedere, per l'amico e collega Marco Biagi, il peggio. Che, purtroppo, si verificò la sera del 19 febbrario 2002 quando il prof. Biagi, di ritorno dalla sua giornata di lavoro all'Università di Modena, si diresse verso casa, in centro, a Bologna, in sella alla sua bicicletta. Ad attenderlo sotto casa c'era il suo assassino. Un agguato terrorista a firma Brigate Rosse.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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