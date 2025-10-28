Viadotto SS12: varato il nuovo impalcato
Il manufatto in acciaio sostituirà in maniera definitiva, la struttura provvisoria. Apertura del collegamento entro la di novembre. Il video
Le attività rientrano della terza fase dei lavori, avviati lo scorso 29 settembre e che avranno una durata totale stimata di 60 giorni e la cui conclusione consentirà di riaprire definitivamente la SS12 nel tratto incluso tra il km 144,580 ed il km 148,100.
