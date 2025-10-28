Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Viadotto SS12: varato il nuovo impalcato

Il manufatto in acciaio sostituirà in maniera definitiva, la struttura provvisoria. Apertura del collegamento entro la di novembre. Il video

Anas ha concluso, nel rispetto del cronoprogramma, le attività del varo del nuovo impalcato in acciaio del ponte sui Rio Torto, lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Serramazzoni, in provincia di Modena.

Le attività rientrano della terza fase dei lavori, avviati lo scorso 29 settembre e che avranno una durata totale stimata di 60 giorni e la cui conclusione consentirà di riaprire definitivamente la SS12 nel tratto incluso tra il km 144,580 ed il km 148,100.
Articoli più Letti

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Articoli Recenti

Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento

Immigrazione come opportunità e non come emergenza: il lavoro tema cruciale

Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'

