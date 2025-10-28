Viadotto SS12: varato il nuovo impalcato

Anas ha concluso, nel rispetto del cronoprogramma, le attività del varo del nuovo impalcato in acciaio del ponte sui Rio Torto, lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Serramazzoni, in provincia di Modena.



Le attività rientrano della terza fase dei lavori, avviati lo scorso 29 settembre e che avranno una durata totale stimata di 60 giorni e la cui conclusione consentirà di riaprire definitivamente la SS12 nel tratto incluso tra il km 144,580 ed il km 148,100.



