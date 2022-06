5 strumenti per far crescere follower Instagram nel 2022

Instagram sta diventando sempre di più un punto di riferimento per chiunque voglia fare affari nel mondo dei social media. Le dimensioni di Instagram sono diventati tali da essere una delle più grandi piazze al mondo dove è possibile comunicare in maniera molto libera i propri valori ed i propri prodotti e la crescita di Instagram non sembra conoscere alcun tipo di interruzione ma anzi, continua in maniera quasi costante da circa un decennio.Per crescere da zero sulla piattaforma sono necessarie diverse abilità; fotografia, scrittura, creatività e soprattutto tanta pazienza. Voler arrivare a far crescere i propri follower Instagram nel 2022 senza sapere niente è una sfida improba.Fortunatamente esistono servizi che permettono agli utenti di acquistare follower in maniera semplice, servizi come Instapiu , che possono aiutare chi non ha tempo e competenze.Tutti gli altri devono sapere che, per quanto possa sembrare difficile o complicato, in realtà esistono strumenti per poter portare a termine questo compito. La piattaforma social, dal “modesto” valore di oltre 100 miliardi è stata studiata per anni da esperti di comunicazione che hanno elaborato pensieri per cercare di portare un utente qualsiasi ad ottenere dei risultati: questo sono solo alcuni degli elementi che portano gli utenti a cercare di avere follower Instagram.Cerchiamo di capire allora quali possono essere 5 buoni strumenti per riuscire a raggiungere dei risultati decenti su Instagram nel corso del 2022.Quando parliamo di far crescere un account Instagram la metrica a cui bisogna far riferimento è determinata dal numero di follower, ovvero i seguaci che ricevono attivamente aggiornamenti automatici da parte della piattaforma sui contenuti che si creano e postano.Il modo migliore per poter aumentare follower su Instagram è creare contenuti che vengono recepiti dalle persone come di qualità; già questo per definizione non può essere considerabile come facile ma comunque con dell’impegno è possibile raggiungere buoni risultati.Un elemento altrettanto importante per Instagram è la costanza. La costanza, ovvero il creare contenuti in maniera ripetuta, permette all’algoritmo di Instagram di valutare un profilo come potenzialmente interessante per i suoi interessi interni ovvero la visualizzazione di pubblicità.Questo che vuol dire? Che programmando contenuti di alta qualità in maniera costante è possibile accontentare tanto gli utenti quanto Instagram stesso, per un risultato finale semplice: l’aumento follower Instagram.Programmare i contenuti è molto utile anche per un alto motivo: permette di rendere la gestione di un profilo umanamente sostenibile, senza dover stare ogni volta sul pezzo con il telefono in mano: avere follower Instagram non è un azione che deve per forza di cose essere time consuming.A questo punto bisogna ragionare su di un ultimo ma importante punto: l’orario. Programmare dei contenuti significa far uscire dei contenuti nel momento in cui questi ottengono la massima reach possibile.La reach, come metrica, è definita da dei parametri segreti che solo l’algoritmo conosce e da una cosa invece perfettamente in controllo del creatore di contenuti: l’orario.Banalmente: se tutti dormono è normale che il post non venga visto ed è altrettanto normale che poi, quando gli altri utenti di Instagram si sveglieranno, il post sarà automaticamente considerato come vecchio; per avere più follower Instagram bisogna imparare ad intercettare il proprio pubblico. Da quando è nato Instagram si è evoluto in maniere differenti con il passare degli anni: se inizialmente era semplicemente un social network di carattere fotografico, con il passare del tempo ha finito per includere video, contenuti a tempo limitato, composizioni fotografiche complesse, caroselli, video lunghi e, in ultimo giro, anche video musicali.Quest’ultima tipologia di contenuto, i video musicali, sono chiamati Reel e sono molto importanti per l’attuale economia della piattaforma poiché servono come contraltare ad il contenuto che va maggiormente forte sul social network al momento rivale della piattaforma di Mark Zuckerberg.La presenza dei reel è un grande vantaggio per chi al momento vuole crescere su Instagram perché rappresenta una scorciatoia verso l’ottenimento di un maggiore numero di follower.La pagina esplora, infatti, possiede una sezione esclusiva per i reel e tendenzialmente, volendo la piattaforma catturare gli utenti rispetto ai suoi concorrenti, questo genere di contenuti viene spinto maggiormente dall’algoritmo. Per avere più follower Instagram bisogna avere questa cosa bene chiara in mente.È quindi molto più facile ottenere un grande riscontro di pubblico con un reel rispetto ad una foto o ad un video. Il reel, inoltre, è un contenuto che finisce all’interno di diversi metadata che fungono da contenitori: oltre agli hashtag (che vedremo in dettaglio fra poco) ci sono infatti anche le tracce audio.Se si utilizza un audio originale quest’ultimo parametro non è da considerare mentre, invece, se si utilizza un brano che è presente all’interno dei trend della piattaforma si finisce facilmente visualizzati da una pletora di altri creatori di contenuti ed utenti interessati ad una categoria specifica di video.Instagram per categorizzare i contenuti presenti all’interno del suo universo utilizza diversi sistemi. Gli utenti hanno voce in capitolo all’interno di questo contesto grazie ad uno strumento specifico: un metadato chiamato hashtag; esso è in parte responsabile del successo di Instagram come piattaforma Al giorno d’oggi riconoscere un hashtag è semplicissimo: esso non è altro che una parola preceduta dalla presenza del simbolo cancelletto #. Se si conoscono i giusti hashtag è possibile indirizzare i propri contenuti all’interno delle categorizzazioni più popolari così che un maggior numero di persone (o un numero più piccolo di persone però potenzialmente interessate) prenda atto dell’esistenza del contenuto: avere coscienza di queste differenze di contenitori è il modo migliore per avere follower Instagram.L’obbiettivo finale di chi inserisce, infatti, è quello di finire all’interno della pagina esplora: questa non è altro che una gigantesca vetrina che è in grado di portare principalmente a due vantaggi.Il primo è dato dall’enorme visibilità che la pagina esplora offre ai contenuti ed ai creatori di contenuti, il secondo invece è un vantaggio meno immediato ma più a lungo termine. Un creatore di contenuti le cui foto/video/reel finiscono continuamente all’interno dell’esplora di Instagram è considerato di qualità migliore rispetto agli altri, finendo più facilmente nelle grazie del sistema di gestione della piattaforma.La piattaforma, in sostanza, finirà per fidarsi maggiormente del contenuto del creatore di contenuti a prescindere dalla sua effettiva qualità; in questo modo si guadagna tempo e si cresce più rapidamente rispetto ad altre strategie legate ad avere follower Instagram.Per capire come poter finire all’interno della pagina esplora è bene sapere per bene come vengono classificati da Instagram gli stessi hashtag.Possiamo dividere gli hashtag presenti all’interno di Instagram in 3 distinti gruppi di azione: questi gruppi comunicano tra loro ma servono a scopi diversi e sono: hashtag piccoli, hashtag grandi e hashtag medi.Hashtag grandi: questi hashtag hanno un volume da almeno 5 milioni di post in su e sono super popolari. Per questo motivo riuscire ad arrivare in pagina esplora con questo genere di metadati è molto difficile ma sono invece uno strumento affidabile per poter ottenere pochi follower gratis grazie all’aumento della reach del proprio post.Hashtag medi: questi hashtag sono quelli che hanno un volume complessivo che ondeggia tra l’1 ed i 5 milioni di contenuti. Volendo è possibile definire questi hashtag come quelli delle macro nicchie o degli argomenti particolarmente popolari. Creando dei contenuti estremamente buoni è possibile arrivare sulla cima dell’esplora ad essi collegato.Hashtag piccoli: questi hashtag hanno un volume inferiore al mlione di post. In questo caso parliamo di vere e propri nicchie, con dei contenuti sviluppati in maniera super verticale. Attraverso la creazione di contenuti dall’altissimo livello qualitativo è possibile, in maniera più semplice rispetto agli hashtag medi, ingraziarsi l’algoritmo e ottenere quindi il tanto desiderato aumento follower di Instagram.Quando crei un contenuto in un luogo molto specifico puoi utilizzare la geolocalizzazione per utilizzare un metadato in grado di incanalare il proprio contenuto all’interno di un particolare contenuto. Facciamo un esempio: scatti una foto a Roma?Se utilizzi la posizione “Roma” all’interno dell’apposito pannello di geolocalizzazione, tutti gli utenti alla ricerca di una foto su Roma avranno la possibilità di visualizzare anche il tuo contenuto: ecco uno dei trucchi migliori per avere più follower su Instagram.Volendo è anche possibile utilizzare la geolocalizzazione a proprio vantaggio per la creazione di contenuti simpatici. La fantasia del creatore di contenuti è l’unico limite in questo caso.Dulcis in fundo c’è lo strumento adatto a chi vuole risparmiare tempo: l’acquisto di follower Instagram.Comprare follower Instagram da servizi affidabili come Instapiu permette a chi ha del budget di saltare delle tappe, evitandosi un sacco di problemi a patto di spendere un pochino.Questo non vuol dire che tutti i servizi presenti in circolazione siano uguali ma anzi: diversi servizi per la vendite dei follower Instagram sono caratterizzate pratiche scorrette come la vendita di profili fake o di bot.Questi ultimi, nello specifico sono molto pericolosi per chi vuole crescere su Instagram perché vengono malvisti dall’algoritmo della piattaforma che utilizza delle penalizzazioni per controbilanciare l’acquisto fatto. Diffidare da chi vende bot invece di follower reali, quindi, è di importanza massima.