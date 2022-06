Gli impianti con tecnologia 5G funzionanti a Modena (alla data del 13 aprile 2022) sono 61, mentre sono 51 quelli già autorizzati ma non ancora attivati. L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune sulla base degli esiti dell’istruttoria tecnica condotta da Arpae per verificare che i valori stimati del campo elettromagnetico emesso dal nuovo impianto non superino i limiti di legge, che in Italia sono tra i più restrittivi d’Europa: da 20 a 40 Volt/metro, a seconda delle frequenze per il limite di esposizione; 6 V/m per il valore di attenzione (il tetto massimo di esposizione nei luoghi dove la permanenza è superiore alle 4 ore); 6 V/m per l’obiettivo di qualità (stabilito per i luoghi all’aperto intensamente frequentati). I limiti di esposizione si riferiscono a qualunque periodo di 6 minuti nell’arco delle 24 ore, mentre il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità sono intesi come valori mediati nell’arco delle 24 ore.