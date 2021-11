A Modena impennata di contagi in tutte le fasce di età, ma il vaccino

Pur con un netto aumento in tutte le fasce di età, che ha portato il numero dei contagiati su 100.000 abitanti in provincia di Modena a superare i 100 (con picchi di 250 nella fascia 6-10), la stragrande maggioranza dei soggetti, sia vaccinati che non vaccinati, sta vivendo la malattia in forma asintomatica o lievemente sintomatica. Il vaccino, come più volte evidenziato, starebbe funzionando soprattutto nella riduzione dei casi gravi. Rimane infatti sostanzialmente stabile, e lontano dalla situazione di un anno fa, l'impatto che questo sempre più grande numero di contagiati ha sulle strutture ospedaliere ed in particolare di terapia intensiva e sub intensiva.Positivi asintomatici o lievemente sintomatici anche nelle strutture sanitarie modenesi. Dall'ultima rilevazione sono 25 gli operatori Ausl positivi, e 25 sono anche i positivi tra gli ospiti della Cra di Formigine dove si registrano anche 15 operatori positivi al Covid.I numeri dei contagi e dei ricoveri di persone positive al Covid è stato illustrato dal Direttore Generale dell'Ausl di Modena Antonio Brambilla nel consueto punto stampa bisettimanale insieme all'immunologo Cossarizza. I ricoveri nelle strutture ospedaliere della provincia di Modena, e di fatto concentrati ora tra Policlinico e Baggiovara, sono fermi a 46, che diventano 36 se si considerano i casi direttamente causati dal covid, ovvero considerando che 10 soggetti sono ricoverati per altri motivi non covid, ma risultati positivi al Covid dal tampone di ingresso in ospedale. Due sono i ricoverati in terapia sub intensiva e 5 nei reparti di terapia intensiva. Tutte le persone decedute, 5 nell'ultima settimana, sono anziani pluripatologici. Vulnerabile e pluripatologico anche il 59 enne deceduto alcuni giorni fa.Nelle scuole stabilità rispetto la sorsa settimana anche nel numero delle classi in quarantena e dei focolai riscontati, rispettivamente 23 e 36.