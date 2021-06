Bologna, effetto Open Day: a migliaia assembrati per il vaccino

Un vero e proprio 'assalto' alla Fiera di Bologna per il primo Open Day vaccinale in Emilia-Romagna con 1.200 dosi Johnson&Johnson disponibili. Il massiccio afflusso di persone - iniziato già prima della mezzanotte segnala l'Ansa- ha spinto l'Ausl di Bologna a aggiungere altre 1.200 dosi del preparato della casa farmaceutica, in modo da ampliare la platea che si è ingrossata di ora in ora con migliaia di persone in coda.Soprattutto giovani che si sono recati all'hub bolognese nella notte per poter essere vaccinati. L'afflusso sempre più consistente di centinaia di 'vaccinandi' non ha evitato il sorgere di alcune tensioni tra le persone in coda - divenuta lunghissima e giunta fino a via Stalingrado a centinaia di metri dall'ingresso della Fiera con oltre 2.000 candidati incolonnati e in crescita alle prime luci dell'alba - e con il personale dell'Ausl. Poco dopo le 8 - ora fissata per l'apertura dell'hub vaccinale - l'arrivo di alcuni agenti delle forze dell'ordine a controllare l'andamento della giornata.Quello di Bologna è il primo open day vaccinale, con ingresso libero.Venerdì 4 giugno, data dell’inaugurazione della sede vaccinale dell’Ente Fiere di Scandiano, sarà anche l’inizio di tre open day, aperti a tutti i cittadini della provincia reggiana dai 18 anni in su, con vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson). Da venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle 7.30 alle 21, saranno effettuate circa 1000 vaccinazioni al giorno. Per l’accesso alla vaccinazione è necessario compilare un modulo sulla home page del sito www.ausl.re.it, disponibile da domani, mercoledì 2 giugno, dalle ore 8.Sabato 5 e domenica 6 giugno, presso l’hub vaccinale a Ferrara Fiere, dalle ore 8 alle ore 24, l’Ausl di Ferrara organizza gli open day vaccinali. Disponibili 1200 dosi del vaccino AstraZeneca. Le persone interessate dai 18 ai 39 anni potranno prenotarsi nel portale sul sito dell’Azienda Usl nella sezione dedicata ‘Open day vaccino Covid’, fino a esaurimento dosi.In Romagna due serate straordinarie di vaccinazioni, sabato 5 e domenica 6 dalle 19,30 in poi, con a disposizione 1.800 dosi complessive Janssen (Johnson & Johnson): prenotazione presso i Cup, CupTel e FarmaCup da giovedì 3 giugno. Le vaccinazioni nelle quattro sedi provinciali degli hub vaccinali di Fiera Rimini, Fiera Cesena, Fiera Forlì e Pala de André a Ravenna.