Cimoncino: ancora senza esito le ricerche dell'uomo scomparso

I mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino Regionale e Protezione Civile hanno come base operativa il piazzale del Cimoncino nei pressi del rifugio Zambelli dove il settantottenne di Cavezzo doveva fare ritorno giovedì, al termine di una escursione nella zona. L'uomo stava percorrendo la strada che ad anello circonda il Cimoncino quando una volta giunto nei pressi del rifugio si è lasciato anticipare della moglie che era con lui, dicendole di aspettarlo al rifugio. Dove però non è mai arrivato. Dopo essere tornata indietro e averlo cercato per circa due ore, la moglie ha fatto scattare l'allarme. Da qui le ricerche che ogni giorno, ad esclusione delle ore notturne, sono proseguite fino ad oggi. Con squadre a terra, anche con unità cinofile sia di volontari sia di Carabinieri e, dal cielo, con droni ed elicotteri. Senza esito. Tutte le aree boschive e non nelle immediate vicinanze dal punto della scomparsa sono state battute nei giorni scorsi e, nel fine settimana, le ricerche si sono allargate ad aree più impervie e lontane. Con squadre munite di GPS per tracciare tutte le aree monitorate e da monitorare.