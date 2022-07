Covid, contagi come d'autunno: 9205 modenesi isolati in casa

L'aggiornamento settimanale sull'andamento dei contagi congiunto Ausl e Azienda OspedalieraIl totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 11 luglio, per la provincia di Modena è di 253.077 (erano 246.037 lo scorso 4 luglio). All’11 luglio in provincia di Modena sono accertati 9.385 (erano 7.269 il 4 luglio, +29%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.A lunedì 11 luglio sono 180 (erano 144 il 5 luglio, +25%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 107 pazienti covid positivi in AOU, 22 all’Ospedale di Sassuolo e 51 negli ospedali a gestione Ausl. Con la ripresa dei contagi e l’aumento dei ricoveri è stata rivista l’organizzazione della rete ospedaliera, con la riapertura di aree dedicate al covid in tutti gli Ospedali Ausl.In risposta alla richiesta di conoscere il numero dei ricoveri direttamente collegati al covid o ad altre patologie di persone risultate positive al tampone di ingresso, ci è stato confermato che il 46% dei ricoveri covid è divuto al covid, mentre il 54% per altre patologieAll’11 luglio sono in isolamento 9.205 persone covid positive (erano 7.125 il 4 luglio +29%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.Il tasso settimanale di incidenza è di 1.038 casi per 100.000 abitanti (+33% rispetto alla settimana precedente).La percentuale con presenza di sintomi alla diagnosi è dell’8,7%.Bastiglia62Bomporto94Campogalliano136Camposanto32Carpi893Castelfranco E.438Castelnuovo R.185Castelvetro132Cavezzo110Concordia s/S84Fanano16Finale E.218Fiorano Modenese260FiumalboFormigine463Frassinoro18Guiglia29Lama Mocogno25Maranello260Marano s/P54Medolla70Mirandola347Modena2539MontecretoMontefiorino18Montese22Nonantola209Novi di Modena132Palagano34Pavullo nel Frignano206Pievepelago21Polinago18Prignano s/S47Ravarino84RiolunatoSan Cesario s/P103San Felice s/P111San Possidonio34San Prospero80Sassuolo594Savignano s/P96Serramazzoni90Sestola33Soliera202Spilamberto212Vignola325Zocca30Fuori Provincia18TOTALE9205