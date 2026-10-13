'Furti in isole ecologiche, dobbiamo tagliare la testa al serpente, i ricettatori'

Due persone denunciate, un veicolo posto sotto sequestro e circa 130 chilogrammi di materiali recuperati e restituiti alla struttura: è questo il bilancio di due distinti interventi della polizia locale di Modena presso l'isola ecologica 'La Calamita', volti a contrastare la sottrazione illegale di rifiuti destinati alla raccolta differenziata.



Il primo episodio si è verificato la mattina di martedì 29 settembre. Intorno alle 9:30 gli agenti hanno sorpreso il conducente di un furgone mentre caricava sul mezzo rame e componenti elettrici prelevati dal cassone dei rifiuti ferrosi. L'uomo è stato identificato e denunciato a piede libero per furto (pena prevista da tre mesi a tre anni) e per raccolta e trasporto non autorizzato di rifiuti (pena da tre mesi a un anno).



Il secondo intervento è scattato martedì 6 ottobre, quando gli operatori hanno fermato un altro individuo intento a asportare circa 70 chili di metalli. Dai successivi accertamenti è emerso che il furgone utilizzato era gravato da due fermi fiscali, motivo per cui si è proceduto al sequestro del mezzo. L'uomo è stato denunciato a piede libero e sanzionato per oltre 1.300 euro.



Sul fenomeno dei furti alle isole ecologiche è intervenuto a La Pressa l'assessore comunale all'Ambiente, Vittorio Molinari, sottolineando la gravità del fenomeno e le azioni in campo: 'Stiamo mettendo in campo controlli serrati, con l'aggiunta anche di guardie giurate di contrasto ad un fenomeno intollerabile. Ma il problema va risolto tagliando la testa al serpente, e la testa del serpente è rappresentata da chi ricetta questa merce: dobbiamo contrastare i ricettatori. Sono in corso delle indagini e, fino a che non arriveremo a tagliare la testa al serpente, questo problema, in espansione, non troverà soluzione'.

