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'Furti in isole ecologiche, dobbiamo tagliare la testa al serpente, i ricettatori'

'Furti in isole ecologiche, dobbiamo tagliare la testa al serpente, i ricettatori'

Altre due persone denunciate nelle ultime ore dalla Polizia Locale e 130 kg di materiale ferroso recuperato. L'assessore Molinari: 'Controlli anche con guardie giurate, ma senza colpire chi ricetta non ci sarà soluzione'

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Due persone denunciate, un veicolo posto sotto sequestro e circa 130 chilogrammi di materiali recuperati e restituiti alla struttura: è questo il bilancio di due distinti interventi della polizia locale di Modena presso l'isola ecologica 'La Calamita', volti a contrastare la sottrazione illegale di rifiuti destinati alla raccolta differenziata.

Il primo episodio si è verificato la mattina di martedì 29 settembre. Intorno alle 9:30 gli agenti hanno sorpreso il conducente di un furgone mentre caricava sul mezzo rame e componenti elettrici prelevati dal cassone dei rifiuti ferrosi. L'uomo è stato identificato e denunciato a piede libero per furto (pena prevista da tre mesi a tre anni) e per raccolta e trasporto non autorizzato di rifiuti (pena da tre mesi a un anno).

Il secondo intervento è scattato martedì 6 ottobre, quando gli operatori hanno fermato un altro individuo intento a asportare circa 70 chili di metalli. Dai successivi accertamenti è emerso che il furgone utilizzato era gravato da due fermi fiscali, motivo per cui si è proceduto al sequestro del mezzo. L'uomo è stato denunciato a piede libero e sanzionato per oltre 1.300 euro.

Sul fenomeno dei furti alle isole ecologiche è intervenuto a La Pressa l'assessore comunale all'Ambiente, Vittorio Molinari, sottolineando la gravità del fenomeno e le azioni in campo: 'Stiamo mettendo in campo controlli serrati, con l'aggiunta anche di guardie giurate di contrasto ad un fenomeno intollerabile. Ma il problema va risolto tagliando la testa al serpente, e la testa del serpente è rappresentata da chi ricetta questa merce: dobbiamo contrastare i ricettatori. Sono in corso delle indagini e, fino a che non arriveremo a tagliare la testa al serpente, questo problema, in espansione, non troverà soluzione'.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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