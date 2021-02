Giornata mondiale contro cancro infantile: parlano oncologi modenesi

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro infantile, il professor Lorenzo Iughetti, direttore del Dipartimento di Materno Infantile, la dottoressa Monica Cellini, referente dell’Oncoematologia Pediatrica, il dottor Giovanni Palazzi, oncologo pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Modena, hanno incontrato i cittadini in diretta Facebook intervistati dalla giornalista Alessandra Ferretti, dell’Ufficio Stampa dell’AOU di Modena.







'La Giornata Mondiale contro il cancro infantile è un modo per accendere i riflettori sulla realtà dell'oncologia pediatrica, quest’anno ancora più significativa in quanto in epoca Covid è fondamentale mantenere l’attenzione sulla prevenzione e la diagnosi precoce di queste patologie' - spiega l'azienda ospedaliera in una nota.