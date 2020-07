Gramsci: residenti e parlamentari per la solidarietà ad Angelo

Lo Stato deve riaffermare la sua presenza per garantire sicurezza e dare risposte ai cittadini che chiedono sicurezza e legalità. E per farlo è necessario accompagnare la quotidiana azione delle forze dell'ordine ad interventi legislativi che consentano maggiori strumenti nel contrasto all'illegalità partendo dalla certezza della pena e al contrasto all'immigrazione irregolare. La presenza, in viale Gramsci, al sit-in organizzato dal Comitato residenti in solidarietà ad Angelo (il residente pedinato e minacciato fin sotto casa da alcuni spacciatori lo scorso 30 giugno al termine di un sit-in dei residenti contro lo spaccio), di tre parlamentari della Repubblica (le Onorevoli Stefania Ascari del M5Stelle, Giuditta Pini, PD e del Senatore di Forza Italia Enrico Aimi), ha portato su questi piani la discussione sul contrasto alla criminalità e al degrado ad un livello nazionale. Parlamentari che nel venerdì del ritorno da Roma, hanno deciso di rendersi conto direttamente della situazione che i residenti della zona denunciano da anni. Una presenza, la loro, senza bandiere di partito. Ed è così che qua e là spunta qualche bandiera tricolore, ma nulla più. All'imbrunire, nell'ultimo tratto a sud del viale dove fino a questa mattina c'era una serie di panchine divelte a colpi di flessibile e portate via, le persone iniziano ad arrivare. Dieci, venti, trenta, fino ad una sessantina e più. C'è anche un pò di musica. L'impianto? Funziona con il generatore. Sono le 21. Le forze dell'ordine passano, insieme all'esercito, con la camionetta. Due ore di confronto, fino alle 11,15 quando il presidio si scioglie. Il messaggio è arrivato, almeno i cittadini lo sperano, a chi di dovere. Gli spacciatori, anche questa sera, si sono nascosti un pò di più. In Comune nel frattempo c'è una petizione da 300 firme già depositata, per chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine, controlli sulla prostituzione, sui soliti esercizi commerciali troppo spesso al di fuori della legge e maggiore contrasto al degrado urbano attraverso la riqualificazione di aree ed edifici abbandonati rifugio per senza fissa dimora, spaccitori e prostitute. Si spegne il generatore, finisce la musica. Si può tornare a casa.