Green pass, ristoratore ribelle denunciato per istigazione a delinquere

Metà dei clienti seduti ai tavoli all'interno di un ristorante di Rimini era senza Green pass. E il titolare che non aveva effettuati i controlli previsti dalla normativa, quando è arrivata la Polizia per le verifiche ha perso le staffe, offeso gli agenti e detto ai clienti di non dare le proprie generalità e non mostrare la certificazione verde perché 'illegittima'.Si è scaldato talmente tanto che gli agenti hanno chiamato altre pattuglie per farsi dare una mano nei controlli.A rendere nota la vicenda è la Polizia, raccontando che appena entrati nel ristorante di Rimini, gli agenti sono stati aggrediti a male parole dall'uomo che, contrariato dai controlli, ha invitato i clienti a non fornire né documenti né Green pass. Inoltre sostenendo l'illegittimità del certificato, il titolare del locale ha ammesso di non fare i controlli obbligatori nei confronti della clientela.